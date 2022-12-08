***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri
08.12.2022 20:17
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Takibin Türü
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06/12/2022
Takibin Konusu
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarafları
ERCAN GÜZEL
Takibe Konu Olan Tutar
680.540,25
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,24
Takibin Dayanağı
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarihi
29/11/2022
Gelinen Aşama
TAKİP KONUSU ALACAK, FAİZ VE DİĞER TÜM FERİLERİNE İTİRAZ EDİLMİŞTİR
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
-
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
T.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine, Ercan GÜZEL tarafından başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edilmiş olup ilgili İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086066
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6691
En Düşük
18,6165
18:0519,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0865
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7018
En Düşük
19,5606
18:051.072,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.072,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.070,84
|
1.075,96
En Düşük
1.067,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6463
|% 0,07
|
|Euro
|19,6614
|19,6746
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,7374
|22,8515
|% 0,22
|
|Frank
|19,8356
|19,9551
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.213
|7.266
|-1,00
|
|Yarım
|3.493
|3.552
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|0,23
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 7.50 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 929 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.04 ) 4, 225
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, UZERB, OZSUB, KOZAL, SMRTG, KOZAA, YESIL, VKING, SNICA, KUYAS
-
17:58
YESIL, ZEDUR, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, PINSU, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında