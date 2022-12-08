***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİcra TakipleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTakibin TürüİLAMSIZ İCRA TAKİBİTakibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi06/12/2022Takibin KonusuŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELERTakibin TaraflarıERCAN GÜZELTakibe Konu Olan Tutar680.540,25Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,24Takibin DayanağıŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELERTakibin Tarihi29/11/2022Gelinen AşamaTAKİP KONUSU ALACAK, FAİZ VE DİĞER TÜM FERİLERİNE İTİRAZ EDİLMİŞTİRTakibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç TutarıDavaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya NoT.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986Takibin Yapıldığı Şirket VarlıklarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTURAçıklamalarŞirketimiz aleyhine, Ercan GÜZEL tarafından başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edilmiş olup ilgili İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086066BIST