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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri

08.12.2022 20:17
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Takibin Türü
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06/12/2022
Takibin Konusu
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarafları
ERCAN GÜZEL
Takibe Konu Olan Tutar
680.540,25
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,24
Takibin Dayanağı
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarihi
29/11/2022
Gelinen Aşama
TAKİP KONUSU ALACAK, FAİZ VE DİĞER TÜM FERİLERİNE İTİRAZ EDİLMİŞTİR
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
-
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
T.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

Şirketimiz aleyhine, Ercan GÜZEL tarafından başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edilmiş olup ilgili İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086066


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