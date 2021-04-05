***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'un onayına sunulan 2019 ve 2020 yılı faaliyet sonucuna ilişkin teklifin görüşülmesi hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemlerine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020-2019 kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923530BIST