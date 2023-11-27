***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi güncellemesi hususunda SPK'ya yapılan başvuru hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.11.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 20.11.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru 27.11.2023 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220320BIST