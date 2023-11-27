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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.11.2023 19:13
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi güncellemesi hususunda SPK'ya yapılan başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 20.11.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru 27.11.2023 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220320


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