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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.05.2020 13:03
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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimiz tarafından  kamuya açıklanmamış herhangi bir özel  durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine arzederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844686


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 3,19 44.392 % 10,00  
DENGE 1,87 1.237.218 % 10,00  
IZTAR 8,36 826.118 % 10,00  
IDEAS 4,29 765.375 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 550.459 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5678 8,6108 % 0,18  
Frank 7,1687 7,2119 % -0,29  
Riyal 1,8535 1,8627 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -0,90  
Altın Gr. 382 382 -0,71  
Cumhuriyet 2.464 2.505 -5,00  
Tam 2.537 2.571 -5,20  
Yarım 1.238 1.257 -2,60  
Çeyrek 619 629 -1,20  
Gümüş.Ons 15,52 15,55 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,02  
B. Petrol 29,69 29,69 -0,29  
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