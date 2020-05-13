***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.05.2020 13:03
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine arzederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844686
BIST
12:57100.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 790,92
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:576,9856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:577,5822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:57382,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 382,13
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.237.218
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|826.118
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|765.375
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|550.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|24.746
|% -10,00
|
|BMELK
|4,15
|670.904
|% -9,98
|
|GYHOL
|30,12
|61.535.918
|% -6,58
|
|COSMO
|3,08
|57.225
|% -5,81
|
|GEDIK
|19,64
|5.611.102
|% -5,39
|
|ASELS
|28,96
|1.321.979.486
|% 5,62
|
|ECILC
|5,89
|441.732.088
|% 8,67
|
|ISFIN
|3,92
|386.090.747
|% 5,09
|
|THYAO
|10,74
|372.843.178
|% 0,94
|
|GARAN
|8,00
|285.125.243
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,31
|142.847.835
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,92
|386.090.747
|% 5,09
|
|ODAS
|1,88
|170.035.983
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,21
|177.072.006
|% 1,38
|
|ECILC
|5,89
|441.732.088
|% 8,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5678
|8,6108
|% 0,18
|
|Frank
|7,1687
|7,2119
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,90
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.505
|-5,00
|
|Tam
|2.537
|2.571
|-5,20
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-2,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,69
|29,69
|-0,29
|