***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2020 11:29
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.,04.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3649 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.
Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği, şirketimiz dışında gelişmektedir. Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873487
BIST
14:141.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:147,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4657
En Düşük
7,4198
14:148,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:14463,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 463,02
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:12
|UTPYA
|7,70
|13.844.788
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.711.629
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.399.142
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|4.451.806
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,30
|2.406.859
|% -5,73
|
|SISE
|6,29
|622.841.787
|% 0,48
|
|FENER
|40,50
|598.927.709
|% 9,40
|
|TURSG
|6,17
|597.800.860
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,81
|555.765.277
|% 4,02
|
|PETKM
|3,98
|343.312.887
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,81
|555.765.277
|% 4,02
|
|ADESE
|2,12
|228.391.695
|% 3,92
|
|SISE
|6,29
|622.841.787
|% 0,48
|
|TURSG
|6,17
|597.800.860
|% 3,70
|
|GSRAY
|3,68
|339.009.745
|% 2,22
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4624
|7,4650
|% 0,43
|
|Euro
|8,8247
|8,8294
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7921
|9,8412
|% -0,51
|
|Frank
|8,1335
|8,1825
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,81
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.057
|3.133
|-6,37
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-3,08
|
|Çeyrek
|741
|758
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:28BMELK
Yüzde 4.47 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 202 adet işlem
-
14:27DGGYO
Yüzde 5.92 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 231 adet işlem
-
14:26SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 407 adet işlem
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TSKB, DOHOL
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, EMNIS, MMCAS, SELGD, ETILR, MEGAP, OZRDN, KSTUR, MEGAP, YONGA