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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.09.2020 11:29
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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş.,04.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3649 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.
Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği, şirketimiz dışında gelişmektedir. Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873487


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 7,70 13.844.788 % 10,00  
DITAS 33,00 3.711.629 % 10,00  
MEGAP 6,71 2.656.789 % 10,00  
MEGAP 6,71 2.656.789 % 10,00  
UZERB 5,17 343.567 % 10,00  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 7,4624 7,4650 % 0,43  
Euro 8,8247 8,8294 % 0,22  
Sterlin 9,7921 9,8412 % -0,51  
Frank 8,1335 8,1825 % 0,36  
Riyal 1,9840 1,9940 % 0,40  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -5,81  
Altın Gr. 462 462 0,16  
Cumhuriyet 3.072 3.118 -8,00  
Tam 3.057 3.133 -6,37  
Yarım 1.478 1.516 -3,08  
Çeyrek 741 758 -1,55  
Gümüş.Ons 26,81 26,85 -0,09  
Gümüş Gr. 6,44 6,44 0,00  
B. Petrol 41,99 41,99 -0,67  
Seans Raporu 14:12
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