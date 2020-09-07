***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.,04.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3649 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği, şirketimiz dışında gelişmektedir. Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873487BIST