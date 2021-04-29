***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.04.2021 10:43
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-2-1841 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932199
BIST
11:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,19
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:058,1599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0288
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:059,9054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0439
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:05467,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 467,76
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:05
|RALYH
|3,80
|1.253.985
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.973.032
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,57
|52.022.593
|% 8,61
|
|GARFA
|11,88
|894.877
|% 8,00
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|ATLAS
|1,83
|941.268
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,20
|18.172.456
|% -6,33
|
|GARAN
|7,26
|430.460.116
|% 1,97
|
|EREGL
|19,13
|263.986.668
|% 1,00
|
|SASA
|36,78
|227.479.359
|% 1,04
|
|PETKM
|6,59
|217.969.099
|% 1,07
|
|KOZAL
|109,10
|140.471.662
|% 1,96
|
|GARAN
|7,26
|430.460.116
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,12
|90.803.015
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|41.635.777
|% 2,80
|
|PETKM
|6,59
|217.969.099
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,91
|121.798.706
|% 1,24
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1550
|8,1599
|% -0,35
|
|Euro
|9,8985
|9,9054
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3715
|11,4286
|% -0,12
|
|Frank
|8,9345
|8,9883
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|