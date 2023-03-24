***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.03.2023 09:50
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127579
BIST
11:455.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,84
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4519,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4520,5913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0403
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:451.216,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.216,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SANEL
|15,97
|13.261.539
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.346.247
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.419.819
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.935.804
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|94.001.857
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.311.439
|% -10,00
|
|CANTE
|59,50
|216.485.644
|% -8,25
|
|POLTK
|2.055,20
|4.889.976
|% -3,93
|
|IZINV
|24,64
|12.687.593
|% -2,99
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|ASTOR
|62,75
|1.822.967.739
|% 0,64
|
|THYAO
|129,30
|1.160.031.150
|% -0,08
|
|EREGL
|37,20
|1.143.793.231
|% 0,27
|
|GOKNR
|23,88
|1.031.557.522
|% 7,28
|
|ISCTR
|14,13
|1.008.887.222
|% -0,28
|
|KATMR
|1,35
|100.864.871
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,13
|1.008.887.222
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,58
|516.641.656
|% -0,09
|
|GOKNR
|23,88
|1.031.557.522
|% 7,28
|
|KOZAL
|21,62
|839.845.242
|% 2,56
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0661
|19,0710
|% 0,24
|
|Euro
|20,5692
|20,5913
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,2782
|23,3950
|% -0,15
|
|Frank
|20,6908
|20,8155
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0617
|5,0871
|% 0,21
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.232
|8.324
|-15,00
|
|Yarım
|4.036
|4.073
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.037
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|-0,27
|