***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
20.08.2021 18:15
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
11.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20.08.2021
Davanın Konusu
Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Ahmet Muahmmet GÜLPINAR
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - Dosya N 2021/536 Esas Sayılı Dosya
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
Bir yatırımcı tarafından Şirketimizin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle 11.08.2021 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/536 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.Mahkeme tarafından henüz duruşma günü belirlenmemiştir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959749
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
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1.449
En Düşük
1.432
18:058,4937
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:059,9485
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|Açılış
|: 487,37
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|: 485,95
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4914
|% -0,18
|
|Euro
|9,9412
|9,9487
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,5402
|11,5980
|% -0,01
|
|Frank
|9,2262
|9,2817
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2574
|2,2688
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,93
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
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17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
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17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem