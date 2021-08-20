***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi11.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20.08.2021Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Ahmet Muahmmet GÜLPINARDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - Dosya N 2021/536 Esas Sayılı DosyaDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTUR.AçıklamalarBir yatırımcı tarafından Şirketimizin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle 11.08.2021 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/536 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.Mahkeme tarafından henüz duruşma günü belirlenmemiştir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959749BIST