***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi11.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20.08.2021Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Ahmet Muahmmet GÜLPINARDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - Dosya No 2021/536 Esas Sayılı DosyaDavanın Duruşma TarihiAlınan Kaablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTURAçıklamalarŞirketimizin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle 11.08.2021 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/536 Esas sayılı dosyası ile açılan davada,davacının davadan ve taleplerinden feragati nedeniyle Mahkemece istinaf kanunyolu açık olmak üzere davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olup karar tarafımıza 08.10.2021 tariinde tebliğ edilmiştir.Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968731BIST