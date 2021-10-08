***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
08.10.2021 15:47
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
11.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20.08.2021
Davanın Konusu
Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Ahmet Muahmmet GÜLPINAR
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - Dosya No 2021/536 Esas Sayılı Dosya
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Kaablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
Şirketimizin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle 11.08.2021 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/536 Esas sayılı dosyası ile açılan davada,davacının davadan ve taleplerinden feragati nedeniyle Mahkemece istinaf kanunyolu açık olmak üzere davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olup karar tarafımıza 08.10.2021 tariinde tebliğ edilmiştir.
Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968731
BIST
18:051.398
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9570
|8,9647
|% 1,01
|
|Euro
|10,3659
|10,3739
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,1656
|12,2266
|% 1,05
|
|Frank
|9,6128
|9,6707
|% 1,07
|
|Riyal
|2,3795
|2,3915
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,18
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|1,03
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Seans Raporu
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:57
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