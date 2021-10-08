***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi10.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi01.10.2021Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Veysel MalkoçDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi - Dosya No 2021/452 Esas Sayılı DosyaDavanın Duruşma Tarihi23.12.2021 saat 14.40Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBir yatırımcı tarafından Şirketimizin, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yönetim kurulu kararının iptali talebiyle İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/452 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davanın ön inceleme duruşması 23.12.2021 tarihinde saat 14:40'da yapılacaktır.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969327BIST