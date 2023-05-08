***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.04.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.05.2023Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Veysel MALKOÇDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270Davanın Duruşma Tarihi13.07.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarYatırımcı Veysel MALKOÇ tarafından, Şirketin sermaye artırımına konu 15.03.2023 tarih 2023 / 5 sayılı yönetim kurulu kararının kendisinin kötü niyetli olarak sermaye artışından yararlandırılmamış olması sebebiyle iptaline yönelik dava açılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147809BIST