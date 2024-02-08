***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2023 - 13.07.2023 - 21.11.2023 - 23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.04.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.05.2023Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Veysel MALKOÇDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270Davanın Duruşma Tarihi08.02.2024Alınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi06.06.2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023 / 270 esas numaralı davanın bugün yapılan duruşmasında dosyaya sunulan bilirkişi raporunda tahsisli sermaye artırımı kararının yönetim kurulu kararı olarak alındığı ve ilgili kararın gerek nisap gerek TTK' nun 393 hükmü gerekse dürüstlük kuralı açısından herhangi bir butlan/yokluk/iptal sebebini ihtiva etmediği belirtilmiştir. Davacı tarafından bilirkişi raporuna itiraz edilmiş ve ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verilmiş olup duruşma 06 / 06 / 2024 tarihine bırakılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248402BIST