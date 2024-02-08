***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
08.02.2024 22:19
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023 - 13.07.2023 - 21.11.2023 - 23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
13.04.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.05.2023
Davanın Konusu
Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Veysel MALKOÇ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270
Davanın Duruşma Tarihi
08.02.2024
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
06.06.2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023 / 270 esas numaralı davanın bugün yapılan duruşmasında dosyaya sunulan bilirkişi raporunda tahsisli sermaye artırımı kararının yönetim kurulu kararı olarak alındığı ve ilgili kararın gerek nisap gerek TTK' nun 393 hükmü gerekse dürüstlük kuralı açısından herhangi bir butlan/yokluk/iptal sebebini ihtiva etmediği belirtilmiştir. Davacı tarafından bilirkişi raporuna itiraz edilmiş ve ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verilmiş olup duruşma 06 / 06 / 2024 tarihine bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248402
BIST