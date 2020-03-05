***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 09.07.2019 tarihli 2017-2018 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden Şirketimizin bağımsız denetimden geçen 2019 yıllık mali tablolarının kamuya duyurulmasını müteakiben, sözkonusu mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararları ve özsermaye tutarı baz alınarak Şirketimiz sermayesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eşanlı olarak azaltımı ve artırımı hususunda, Pay Tebliği hükümlerine göre yöntemin belirlenmesi dahil gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824760BIST