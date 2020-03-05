***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 22:53
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 09.07.2019 tarihli 2017-2018 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden Şirketimizin bağımsız denetimden geçen 2019 yıllık mali tablolarının kamuya duyurulmasını müteakiben, sözkonusu mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararları ve özsermaye tutarı baz alınarak Şirketimiz sermayesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eşanlı olarak azaltımı ve artırımı hususunda, Pay Tebliği hükümlerine göre yöntemin belirlenmesi dahil gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824760
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0922
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8832
En Düşük
6,7574
18:05328,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 8,72
|Açılış
|: 328,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,10
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8998
|7,9394
|% 1,32
|
|Frank
|6,4252
|6,4639
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6257
|1,6339
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|33,39
|
|Altın Gr.
|328
|328
|8,26
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,06
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,29
|