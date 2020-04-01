***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka açıklık oranı %90'ın üzerinde olan Şirketimiz pay piyasasında yatırımcılarımızın işlem yapmalarını zorlaştırarak mağduriyete neden olan ve halen yürürlükte olan02.08.2013 tarih ve 27/910 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı ile Şirketimiz payları ile ilgili olarak tesis edilen brüt takas uygulanması, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olamama tedbirleri ile 25.10.2013 tarih 2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteninde ilan edilen Şirketimiz pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet üzerinden müşterilerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına dair tedbirin kaldırılması talebiyle 01.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı başvuruda bulunulmuştur.Yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833992BIST