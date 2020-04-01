***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 19:04
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka açıklık oranı %90'ın üzerinde olan Şirketimiz pay piyasasında yatırımcılarımızın işlem yapmalarını zorlaştırarak mağduriyete neden olan ve halen yürürlükte olan
02.08.2013 tarih ve 27/910 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı ile Şirketimiz payları ile ilgili olarak tesis edilen brüt takas uygulanması, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olamama tedbirleri ile 25.10.2013 tarih 2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteninde ilan edilen Şirketimiz pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet üzerinden müşterilerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına dair tedbirin kaldırılması talebiyle 01.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı başvuruda bulunulmuştur.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833992
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0836
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7005
En Düşük
6,6108
18:057,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3306
En Düşük
7,2611
18:05342,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,55
|Açılış
|: 342,32
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2738
|8,3153
|% 1,04
|
|Frank
|6,8990
|6,9406
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7751
|1,7840
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,74
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026