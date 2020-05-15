***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Yunus Bölükbaşoğlu 15.05.2020 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.Kamuoyunun ve Sayın yatırımcılarımızın bilgisine arzederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845620BIST