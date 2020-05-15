***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 22:55
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Yunus Bölükbaşoğlu 15.05.2020 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.
Kamuoyunun ve Sayın yatırımcılarımızın bilgisine arzederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845620
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1056
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0991
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05380,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,98
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2872
|8,3288
|% -1,02
|
|Frank
|6,9536
|6,9955
|% -1,51
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|14,08
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.500
|-10,60
|
|Tam
|2.523
|2.565
|-10,80
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,30
|
|Çeyrek
|616
|627
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|-0,15
|