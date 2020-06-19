***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı finansal tabloların denetlenmesi için Edit Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852191BIST