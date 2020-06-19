***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 22:20
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı finansal tabloların denetlenmesi için Edit Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852191
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,11
|Açılış
|: 383,98
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4427
|8,4850
|% -0,58
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|19,42
|
|Altın Gr.
|384
|384
|3,99
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.508
|22,00
|
|Tam
|2.558
|2.572
|20,60
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|11,00
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|0,70
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