***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 21:27
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile paysahiplerimiz arasında iletişim konusunda sıkıntı yaşandığı hususunda BİST A.Ş. tarafından tarafımıza ulaştırılan bilgilerden dolayı aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
17.12.2020 tarihli açıklamamızda da değinildiği üzere, Şirketimiz faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmekte olup, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Makamının, İstanbul Valiliği'nin ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda uzaktan/esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır. Öte yandan, internet sitemizin güncellenmesi konusunda çalışmalarımız halen devam etmekte olup iletişim bilgileri konusunda Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan iletişim bilgilerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896280
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0543
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 453,52
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4331
|7,4380
|% 0,74
|
|Euro
|9,0755
|9,0940
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% 1,10
|
|Frank
|8,3647
|8,4151
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9755
|1,9855
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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