***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile paysahiplerimiz arasında iletişim konusunda sıkıntı yaşandığı hususunda BİST A.Ş. tarafından tarafımıza ulaştırılan bilgilerden dolayı aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.17.12.2020 tarihli açıklamamızda da değinildiği üzere, Şirketimiz faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmekte olup, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Makamının, İstanbul Valiliği'nin ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda uzaktan/esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır. Öte yandan, internet sitemizin güncellenmesi konusunda çalışmalarımız halen devam etmekte olup iletişim bilgileri konusunda Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan iletişim bilgilerinin dikkate alınması gerekmektedir.Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896280BIST