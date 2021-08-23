***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 21:05
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize, Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tarh edilen 335.395,02 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası hakkında 7326 sayılı yasa kapsamında yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960105
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4265
En Düşük
8,4194
18:059,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9124
En Düşük
9,9022
18:05488,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 488,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4229
|8,4244
|% 0,06
|
|Euro
|9,8993
|9,9124
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,5221
|11,5798
|% -0,01
|
|Frank
|9,1904
|9,2457
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2388
|2,2501
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|23,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE