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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2021 18:36
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021 , 29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
 
26.04.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan  Şirketimizin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan, 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması kararının Sn. Zülabidin ÖZAY' ın tahsisli sermaye artırımının iptali istemiyle vermiş olduğu dilekçesi göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve iptal kararının Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ivedilikle bildirilmesine ve süreç iptaline dönük iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985297


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