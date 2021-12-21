***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 18:36
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021 , 29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
26.04.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan Şirketimizin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan, 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması kararının Sn. Zülabidin ÖZAY' ın tahsisli sermaye artırımının iptali istemiyle vermiş olduğu dilekçesi göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve iptal kararının Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ivedilikle bildirilmesine ve süreç iptaline dönük iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985297
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0511,9857
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,2042
|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,2360
En Düşük
11,9833
18:0513,7147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1254
|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,5073
En Düşük
13,6078
18:05709,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -10,20
|Açılış
|: 709,57
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9841
|11,9857
|% -1,68
|
|Euro
|13,5801
|13,7147
|% -0,91
|
|Sterlin
|16,3040
|16,3857
|% -1,61
|
|Frank
|13,2632
|13,3431
|% -1,78
|
|Riyal
|3,2507
|3,2670
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-1,64
|
|Altın Gr.
|709
|710
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,82
|8,83
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem