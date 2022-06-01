***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklarından Anıl ÖZGÜR, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 470.713,350 adet A Grubu imtiyazlı payını Borsa dışında Resul ÖZMEN'e, Şirket ortaklarından Zülabidin ÖZAY şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 470.713,350 adet B Grubu imtiyazlı payını Borsa dışında Erdal GÖKHAN' a devretmiş olup ilgili pay devirleri şirketimiz pay defterine işlenmiştir. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034109BIST