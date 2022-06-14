***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 18:22
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 14.06.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Batuhan AYKURT'un istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Sumani GÜRLÜK 'ün yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK ' nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037283
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.007,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2738
|17,2858
|% 0,14
|
|Euro
|18,0386
|18,0630
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6720
|20,7756
|% -0,94
|
|Frank
|17,1689
|17,2723
|% -0,38
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-6,93
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.689
|6.806
|-12,00
|
|Yarım
|3.284
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,07
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,45
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem