***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesinde sahip olduğu pay oranının artırılması süreci, tahsisli sermaye artırım işleminin iptal edilmesi sonucu yeterli finansman kaynağı sağlanamamış ve satın alma süreci zaruri olarak iptal edilmişti. Şirketimizin içinde bulunduğu finansal durum, yeni kaynak yaratmada yaşanan güçlükler, iştirak yönetimi ile fikir ve yönetim farklılıkları sebebiyle Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki % 18,58 oranında ortaklık paylarının satıcı tarafa iadesi hususunda görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058780BIST