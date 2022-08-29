***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 09:42
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesinde sahip olduğu pay oranının artırılması süreci, tahsisli sermaye artırım işleminin iptal edilmesi sonucu yeterli finansman kaynağı sağlanamamış ve satın alma süreci zaruri olarak iptal edilmişti. Şirketimizin içinde bulunduğu finansal durum, yeni kaynak yaratmada yaşanan güçlükler, iştirak yönetimi ile fikir ve yönetim farklılıkları sebebiyle Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki % 18,58 oranında ortaklık paylarının satıcı tarafa iadesi hususunda görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058780
BIST
10:483.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,80
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:4818,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:4818,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:481.006,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,59
|Açılış
|: 1.006,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:48
|HKTM
|23,56
|58.396.688
|% 9,99
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|34.901.592
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|5.544.742
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,65
|586.260
|% 9,50
|
|PAMEL
|130,50
|3.290.570
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.169.345
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.566.802
|% -9,94
|
|MARTI
|2,90
|30.006.530
|% -8,81
|
|THYAO
|69,75
|1.531.949.293
|% 0,07
|
|PETKM
|13,69
|1.463.140.122
|% 4,50
|
|YKBNK
|6,97
|1.040.361.618
|% -0,43
|
|VAKBN
|6,47
|814.070.319
|% 6,94
|
|HALKB
|7,48
|802.071.908
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,97
|1.040.361.618
|% -0,43
|
|VAKBN
|6,47
|814.070.319
|% 6,94
|
|EKGYO
|3,96
|498.887.651
|% 0,00
|
|HALKB
|7,48
|802.071.908
|% 4,91
|
|PETKM
|13,69
|1.463.140.122
|% 4,50
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1844
|18,1902
|% 0,14
|
|Euro
|18,0783
|18,0822
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1567
|21,2628
|% -0,49
|
|Frank
|18,6851
|18,7976
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,72
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.756
|6.814
|-117,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,19
|