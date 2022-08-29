***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 17:41
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli sosyal medya platformlarında hisse senedi fiyatına ilişkin dayanaksız beklentiler yaratan, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayacak şekilde fikir ve paylaşımlarda bulunulmakta olup bu şekilde suni talep yaratılmaya çalışılmaktadır. Hisse senedi fiyatının, "çift haneli seviyelere ulaşacağı", "tavan serileri başlamak üzere" vb. akıl dışı, heyezan dolu ve kötü niyetli paylaşımlar yapan kişi ya da kişiler hakkında karar verilmiştir. Yatırımcıların bu hususlarda dikkatli olması gerektiği, kaynağı, dayanağı, amacı belirsiz bilgi ve yorumlara dayanarak yaptıkları işlemlerden kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. suç duyurusunda bulunulmasına
Şirketin faaliyetlerine ilişkin, Şirketimiz tarafından KAP' ta yapılan açıklamalar, finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları dışında hiçbir yoruma, açıklamaya ve suni beklentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Şirketimiz, 2021 yılı olağan genel kurulu 15 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olup pay sahipleri, hesap verebilir ve şeffaf bir yapının gereği olarak bilgi alma haklarını kullanabilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058922
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0900
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2600
En Düşük
18,0800
18:051.016,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.016,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1836
|18,1900
|% 0,14
|
|Euro
|18,2400
|18,2500
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2237
|21,3301
|% -0,18
|
|Frank
|18,6885
|18,8011
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,27
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.816
|6.878
|-53,00
|
|Yarım
|3.321
|3.362
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR