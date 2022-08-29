***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli sosyal medya platformlarında hisse senedi fiyatına ilişkin dayanaksız beklentiler yaratan, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayacak şekilde fikir ve paylaşımlarda bulunulmakta olup bu şekilde suni talep yaratılmaya çalışılmaktadır. Hisse senedi fiyatının, "çift haneli seviyelere ulaşacağı", "tavan serileri başlamak üzere" vb. akıl dışı, heyezan dolu ve kötü niyetli paylaşımlar yapan kişi ya da kişiler hakkında karar verilmiştir. Yatırımcıların bu hususlarda dikkatli olması gerektiği, kaynağı, dayanağı, amacı belirsiz bilgi ve yorumlara dayanarak yaptıkları işlemlerden kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. suç duyurusunda bulunulmasınaŞirketin faaliyetlerine ilişkin, Şirketimiz tarafından KAP' ta yapılan açıklamalar, finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları dışında hiçbir yoruma, açıklamaya ve suni beklentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Şirketimiz, 2021 yılı olağan genel kurulu 15 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olup pay sahipleri, hesap verebilir ve şeffaf bir yapının gereği olarak bilgi alma haklarını kullanabilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058922BIST