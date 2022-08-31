***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 09:13
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.08.2022 tarihli KAP açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ve gecikme faizi borcu ile Vergi Dairelerine vergi aslı ve gecikme faizi borçlarının yapılandırmalarının bozulduğu duyurulmuştu. Şirketimizin, SGK'ya olan borç tutarı ferileri hariç 228.175,10 TL'dir. Vergi Dairelerine olan toplam borç tutarı ise 1.175.819,43 TL olup hesaplarımız üzerine elektronik haciz gönderilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059002
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
18:0518,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1948
18:051.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.007,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1788
|18,2021
|% 0,00
|
|Euro
|18,2419
|18,2526
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1820
|21,2882
|% 0,36
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.831
|-1,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,06
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|0,97
|