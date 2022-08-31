***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 01.08.2022 tarihli KAP açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ve gecikme faizi borcu ile Vergi Dairelerine vergi aslı ve gecikme faizi borçlarının yapılandırmalarının bozulduğu duyurulmuştu. Şirketimizin, SGK'ya olan borç tutarı ferileri hariç 228.175,10 TL'dir. Vergi Dairelerine olan toplam borç tutarı ise 1.175.819,43 TL olup hesaplarımız üzerine elektronik haciz gönderilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059002BIST