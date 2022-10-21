***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 21:13
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21 Ekim 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 19.10.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Resul ÖZMEN' in ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Sumani GÜRLÜK' ün getirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073418
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|EKGYO
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|% 3,11
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|TSKB
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|1.132.588.211
|% 3,57
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|SKBNK
|1,96
|727.726.223
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|YKBNK
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|2.758.604.131
|% -2,17
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|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
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|Alış
|Satış
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|6.820
|111,00
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|3.334
|54,00
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|1.635
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