Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.10.2022 20:09
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, 19.10.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler meydana geldiğinden Tahsisli sermaye artırımına konu 2022-20 sayılı yönetim kurulu kararı, Şirketin yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından bugün imzalanarak revize edilmiştir.
Şirket yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirketimizin mevcut borçlarının ödenerek özsermayesinin güçlendirilmesi ve gerçekleştireceği sınai ve ticari yatırımlara kaynak oluşturulması amacı ile  Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Sn. Resul ÖZMEN tarafından Yönetim Kurulumuza yapılan tahsisli sermaye artırımına katılım başvurusu değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-          Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Resul ÖZMEN' e tahsisli olarak, 25.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,
 2-          Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların C grubu, imtiyazsız, hamiline ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,
 3-          Aracılık işlemleri için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
 4-      Tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına bu işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073732


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.975
Değişim :  -0,06% |  -2,50
Açılış :  3.983  
Önceki Kapanış :  3.978  
En Yüksek
4.011 En Düşük
3.928
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6041 18,6550 % 0,28  
Euro 18,5333 18,5841 % 0,18  
Sterlin 21,2606 21,3672 % -0,08  
Frank 18,6142 18,7263 % -0,09  
Riyal 4,9308 4,9555 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.654 0,06  
Altın Gr. 989 989 0,02  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,37 0,11  
Gümüş Gr. 11,55 11,58 -0,01  
B. Petrol 91,38 91,38 0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru