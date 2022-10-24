***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 19.10.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler meydana geldiğinden Tahsisli sermaye artırımına konu 2022-20 sayılı yönetim kurulu kararı, Şirketin yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından bugün imzalanarak revize edilmiştir.Şirket yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.Şirketimizin mevcut borçlarının ödenerek özsermayesinin güçlendirilmesi ve gerçekleştireceği sınai ve ticari yatırımlara kaynak oluşturulması amacı ile Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Sn. Resul ÖZMEN tarafından Yönetim Kurulumuza yapılan tahsisli sermaye artırımına katılım başvurusu değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Resul ÖZMEN' e tahsisli olarak, 25.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,2- Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların C grubu, imtiyazsız, hamiline ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,3- Aracılık işlemleri için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,4- Tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına bu işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073732BIST