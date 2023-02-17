***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklarından Sumani GÜRLÜK, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 470.713,350 adet B Grubu imtiyazlı payını, borsa dışında Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU' na devretmiş olup, ilgili pay devirleri şirketimizin pay defterine işlenmiştir.Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115027BIST