***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun tahsisli sermaye artırımına konu almış olduğu karar, şirketimiz ortaklarından A grubu imtiyazlı payların sahibi olan Resul Özmen'in sahip olduğu hisselerin satışı ve devredilmesi hususunda görüşme sağladığı ve bu sebeple mevcut tahsisli sermaye artırımı talebinden vazgeçtiğine yönelik şirketimiz yönetim kuruluna yapmış olduğu bilgilendirme neticesinde tahsisli sermaye artırımı sürecinin iptal edilmesine, tahsisli sermaye artırımı kapsamındaki tüm iş ve işlemleri sonlandırılmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120153BIST