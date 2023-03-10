***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 09:54
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun yaptığı toplantıda, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Sumani GÜRLÜK' ün istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU' nun atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122624
BIST
11:545.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,25
|Açılış
|: 5.397
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En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 19,1750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,7375
11:5420,1096
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|: 1.115,80
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1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.102.802
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|144.179.688
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|300.654.371
|% 9,28
|
|IHYAY
|1,17
|55.877.374
|% 8,33
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,84
|47.424.427
|% -9,23
|
|DOBUR
|48,54
|9.108.508
|% -5,20
|
|TERA
|26,88
|33.925.170
|% -4,75
|
|EKIZ
|17,01
|71.476
|% -3,95
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,40
|2.210.033.831
|% -1,02
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|ASTOR
|50,00
|1.309.641.744
|% 2,04
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|ADESE
|1,66
|228.866.507
|% 5,06
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.144.604.349
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9701
|% 0,09
|
|Euro
|20,0951
|20,1080
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6047
|22,7181
|% 0,33
|
|Frank
|20,3087
|20,4310
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0377
|5,0630
|% 0,08
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.592
|7.644
|14,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,05
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-0,47
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