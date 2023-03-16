***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun yaptığı toplantıda,Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Resul ÖZMEN' in istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Fatih EREN' in atanmasına, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Tuğçe ÇOLAK' ın istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Süleyman Sabit DURLANIK' ın atanmasına,Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Fatih EREN'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125732BIST