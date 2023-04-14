***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 10:37
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Emre TETİK' in istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Akif ULUSOY'un yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137988
BIST
13:525.149
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BIST En Aktif Hisseler13:50
|ARZUM
|22,00
|19.607.925
|% 10,00
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|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.804.922
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.576.911
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.009.657
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.767.564
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.802.346
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,03
|51.303.741
|% -5,81
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|GEREL
|17,04
|24.021.421
|% -4,27
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|THYAO
|135,90
|1.815.146.803
|% -0,88
|
|GESAN
|85,90
|1.251.209.247
|% 1,78
|
|KRDMD
|19,21
|993.134.410
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,04
|950.659.041
|% 4,83
|
|IHLAS
|0,88
|79.146.550
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,98
|607.750.873
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,24
|825.039.323
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,38
|667.859.940
|% 0,58
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3633
|19,3708
|% 0,27
|
|Euro
|21,4261
|21,4421
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,1718
|24,2930
|% 0,15
|
|Frank
|21,7442
|21,8752
|% 0,45
|
|Riyal
|5,1486
|5,1744
|% 0,21
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|