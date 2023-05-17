***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 20:53
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, geçmiş dönem ödenmemiş ve gecikmeye girmiş vergi borçlarının kapatılması amacıyla 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un avantajlarından faydalanmak adına Vergi Dairelerine olan borçların peşin ödeme şekli seçilerek ödenmesi hususunda başvuruda bulunulmuş olup başvuru neticelendikten sonra yasal süre içerisinde ödeme yapılarak vergi borçları kapatılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152147
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0510
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.259,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.259,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7571
|19,7613
|% 0,22
|
|Euro
|21,4306
|21,4871
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,6124
|24,7358
|% 0,26
|
|Frank
|21,9024
|22,0344
|% -0,06
|
|Riyal
|5,2534
|5,2797
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-7,43
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.454
|4.583
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.285
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|0,04
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|2,06
|