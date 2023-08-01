***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 20:50
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz geçmiş dönem ödenmemiş ve gecikmeye girmiş vergi ve Sgk borçlarının kapatılması amacıyla 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un avantajlarından faydalanmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulunmuştu. Şirketimiz yapılandırmış olduğu vergi ve Sgk borçlarının tamamını yasal süre içerisinde peşin ödeme yaparak kapatmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179397
BIST
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17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0459
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.685,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9423
|26,9513
|% 0,17
|
|Euro
|29,5412
|29,5716
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,2918
|34,4638
|% -0,35
|
|Frank
|30,6416
|30,8262
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1595
|7,1954
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.012
|11.113
|-57,00
|
|Yarım
|5.510
|5.582
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,01
|-0,42
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem