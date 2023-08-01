***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz geçmiş dönem ödenmemiş ve gecikmeye girmiş vergi ve Sgk borçlarının kapatılması amacıyla 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un avantajlarından faydalanmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulunmuştu. Şirketimiz yapılandırmış olduğu vergi ve Sgk borçlarının tamamını yasal süre içerisinde peşin ödeme yaparak kapatmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179397BIST