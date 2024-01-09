***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27/11/2015 tarihli 2015 / 31 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 21.560 TL tutarındaki idari para cezasına karşı itirazda bulunulmuştu. T.C. Danıştay 13. Dairesinin 2018/2869 sayılı dosyası üzerinden yapılan temyiz incelemesi neticesinde şirketimizin temyiz isteminin reddi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 26/04/2018 tarih ve E:2017/1027, K:2018/336 sayılı bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilerek yukarıda gösterilen idari para cezası kararı şirketimiz aleyhine kesinleşmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237417BIST