***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 20:46
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/11/2015 tarihli 2015 / 31 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 21.560 TL tutarındaki idari para cezasına karşı itirazda bulunulmuştu. T.C. Danıştay 13. Dairesinin 2018/2869 sayılı dosyası üzerinden yapılan temyiz incelemesi neticesinde şirketimizin temyiz isteminin reddi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 26/04/2018 tarih ve E:2017/1027, K:2018/336 sayılı bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilerek yukarıda gösterilen idari para cezası kararı şirketimiz aleyhine kesinleşmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237417
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0583
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0188
|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.952,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 1.952,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9025
|29,9353
|% 0,22
|
|Euro
|32,6982
|32,7323
|% -0,10
|
|Sterlin
|37,8800
|38,0699
|% -0,27
|
|Frank
|34,9598
|35,1704
|% -0,40
|
|Riyal
|7,9548
|7,9947
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|934,36
|937,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,34
|984,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,04
|2.028,71
|% 0,66
|