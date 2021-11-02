***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.11.2021 21:02
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyuna daha önce duyurulduğu üzere, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Zülabidin Özay'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 02.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, ekli revize edilmiş Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın paysahiplerine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974081
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6133
En Düşük
9,4675
18:0511,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0602
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,44
|Açılış
|: 551,62
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6047
|9,6133
|% 0,81
|
|Euro
|11,1283
|11,1348
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,0257
|13,0910
|% 0,25
|
|Frank
|10,4479
|10,5108
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5503
|2,5631
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,13
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
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