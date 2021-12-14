***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyuna daha önce duyurulduğu üzere, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Zülabidin Özay'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 14.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, ekli revize edilmiş Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.Sayın paysahiplerine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983114BIST