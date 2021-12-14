***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.12.2021 17:01
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyuna daha önce duyurulduğu üzere, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Zülabidin Özay'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 14.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, ekli revize edilmiş Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın paysahiplerine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983114
BIST
11:102.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:1014,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1956
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:1016,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2504
|Açılış
|: 16,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:10832,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 13,09
|Açılış
|: 832,71
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
833,50
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DOGUB
|3,85
|2.944.397
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.612.527
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|14.700.643
|% 9,99
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|OYLUM
|7,57
|5.473.753
|% -9,99
|
|MERIT
|31,46
|31.311.431
|% -8,33
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|NUGYO
|7,85
|33.779.106
|% -5,99
|
|QUAGR
|13,85
|32.421.012
|% -4,42
|
|THYAO
|23,70
|1.847.492.997
|% 4,96
|
|GARAN
|12,20
|1.156.135.848
|% 0,33
|
|SISE
|16,19
|967.655.792
|% -2,41
|
|YKBNK
|3,87
|860.050.647
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,76
|806.210.185
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|806.210.185
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,87
|860.050.647
|% -0,77
|
|TSKB
|1,76
|328.506.251
|% 3,53
|
|GARAN
|12,20
|1.156.135.848
|% 0,33
|
|SKBNK
|1,25
|104.656.272
|% -0,79
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5707
|14,5919
|% 1,36
|
|Euro
|16,4297
|16,4630
|% 1,54
|
|Sterlin
|19,3458
|19,4428
|% 1,95
|
|Frank
|15,7616
|15,8565
|% 1,63
|
|Riyal
|3,8890
|3,9086
|% 1,66
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,32
|
|Altın Gr.
|832
|832
|12,40
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-0,60
|
Seans Raporu
11:10
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11:22ORCAY
Yüzde 4.18 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 637, 981 adet işlem
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11:21DOGUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 504 adet işlem
-
11:20XU100
Endeks 2, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 132.00 milyon TL de
-
11:18AKSA
Yüzde 4.31 oranında artışla 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 668, 475 adet işlem
-
11:17EUHOL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 201 adet işlem