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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

14.12.2021 17:01
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımın


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kamuoyuna daha önce duyurulduğu üzere, 26.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı  Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Sn. Zülabidin Özay'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına karar verilmiştir.   Şirketimizin 14.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,  ekli  revize edilmiş Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun kabulüne  oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın paysahiplerine saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983114


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Tam 5.383 5.523 29,61  
Yarım 2.602 2.672 14,32  
Çeyrek 1.305 1.336 7,16  
Gümüş.Ons 21,91 21,95 -0,03  
Gümüş Gr. 10,31 10,32 0,16  
B. Petrol 73,10 73,10 -0,60  
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