***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Merkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMerkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbul 0 212 318 01 77 0 212 275 75 35Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli 3.53 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken SaptanmasıANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetim Komites Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komite ÜyeliğiYUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komites Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite ÜyeliğiKAMİL DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMİN CANACANKATAN Başkan Avukat Yok İttifak Holding A.ş. Yönetim kurulu Üyesi Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824748BIST