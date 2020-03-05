***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 22:01
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Merkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbul 0 212 318 01 77 0 212 275 75 35
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli 3.53 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetim Komites Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği
YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komites Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği
KAMİL DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN CANACANKATAN Başkan Avukat Yok İttifak Holding A.ş. Yönetim kurulu Üyesi Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824748
BIST