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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2020 23:24
GÜNCEL HABERLER



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli 3.53 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetim Komites Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği
KAMİL DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845785


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
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Sterlin 8,3685 8,4104 % 0,45  
Frank 7,0533 7,0958 % -0,30  
Riyal 1,8257 1,8349 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 383 383 -3,81  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 16,96 17,02 0,03  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 -0,01  
Seans Raporu
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