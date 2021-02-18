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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.02.2021 00:45



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak mah.Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer - İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak mah.Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer - İstanbul 0212 2941169 0 212 2941169




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910692


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 59,95 18.286.717 % 10,00  
MERIT 234,30 879.797 % 10,00  
ARZUM 25,98 157.149.914 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.999.758 % 9,99  
ISKPL 42,52 457.446.159 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9640 6,9693 % 0,05  
Euro 8,3976 8,4219 % 0,36  
Sterlin 9,6274 9,6756 % -0,69  
Frank 7,7205 7,7670 % -1,07  
Riyal 1,8517 1,8610 % -0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 1,63  
Altın Gr. 397 397 -6,21  
Cumhuriyet 2.667 2.707 -24,00  
Tam 2.653 2.722 -21,32  
Yarım 1.282 1.317 -10,31  
Çeyrek 643 658 -5,16  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 -0,03  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 -0,00  
B. Petrol 64,87 64,87 -0,03  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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