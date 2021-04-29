***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2021 14:22
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetim Komites Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği
ZÜLABİDİN ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 3.529 B Bağımsız Üye Değil Hayır
İHSAN SERKAN KAZANCIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932266
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|BFREN
|938,50
|26.009.731
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|KONYA
|956,00
|31.352.090
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|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
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|ALCAR
|353,30
|40.574.581
|% 9,99
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|BRYAT
|367,10
|27.364.399
|% 9,98
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|FRIGO
|30,20
|50.781.346
|% -9,96
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|ATLAS
|1,83
|1.255.612
|% -9,85
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|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
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|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
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|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
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|PETKM
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|EREGL
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|487.088.916
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|SASA
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|375.821.938
|% 0,93
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|AKBNK
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|324.475.472
|% 0,82
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|YKBNK
|2,11
|247.898.885
|% 0,48
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|GARAN
|7,23
|755.996.931
|% 1,54
|
|PETKM
|6,67
|502.297.932
|% 2,30
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|AKBNK
|4,89
|324.475.472
|% 0,82
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|SKBNK
|1,11
|59.271.316
|% 3,74
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|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2335
|8,2373
|% 0,59
|
|Euro
|9,9991
|10,0059
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4438
|11,5012
|% 0,52
|
|Frank
|9,0127
|9,0670
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1859
|2,1969
|% 0,40
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|15:38
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-2,11
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|Altın Gr.
|470
|470
|1,19
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|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|36,00
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|Tam
|3.085
|3.165
|34,99
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|16,92
|
|Çeyrek
|748
|766
|8,46
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|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
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|B. Petrol
|68,10
|68,10
|1,32
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