***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2021 02:26
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ZÜLABİDİN ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 3.529 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İHSAN SERKAN KAZANCIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BATUHAN AYKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957823
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5765
En Düşük
8,4969
18:0510,0713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0855
En Düşük
10,0368
18:05481,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,98
|Açılış
|: 481,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5509
|8,5531
|% 0,14
|
|Euro
|10,0565
|10,0713
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7620
|11,8209
|% -1,34
|
|Frank
|9,2188
|9,2743
|% -1,07
|
|Riyal
|2,2718
|2,2831
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|0,95
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,01
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD