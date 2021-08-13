***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıZÜLABİDİN ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 3.529 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiİHSAN SERKAN KAZANCIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiSONGÜL BULKUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilBATUHAN AYKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957824BIST