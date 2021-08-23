***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2021 13:42
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZÜLABİDİN ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 3.529 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İHSAN SERKAN KAZANCIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BATUHAN AYKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959993
BIST
16:311.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:318,4608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:319,9366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:31490,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,57
|Açılış
|: 490,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BRYAT
|436,70
|207.813.870
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.924.910
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.048
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|154.303.058
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.363.030
|% 9,96
|
|PENTA
|86,40
|7.684.986
|% -9,95
|
|EUKYO
|6,25
|9.785.947
|% -9,55
|
|DAGI
|3,83
|12.804.739
|% -6,36
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,53
|1.144.220.687
|% 1,71
|
|SISE
|8,93
|688.424.528
|% 2,64
|
|THYAO
|12,49
|624.188.741
|% 1,88
|
|SASA
|28,18
|600.919.572
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.924.910
|% 9,99
|
|GARAN
|9,53
|1.144.220.687
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,59
|205.248.084
|% 1,97
|
|SISE
|8,93
|688.424.528
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|421.313.896
|% 2,33
|
|PETKM
|6,04
|396.651.806
|% 1,51
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4559
|8,4604
|% -0,29
|
|Euro
|9,9289
|9,9337
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5466
|11,6045
|% 0,20
|
|Frank
|9,2163
|9,2719
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% -0,29
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|23,33
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|26,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,35
|67,35
|2,60
|
Seans Raporu
16:29
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16:43XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 281.00 milyon TL de
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16:43PRKAB
Yüzde 5.37 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 785, 255 adet işlem
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16:39MEDTR
Yüzde 5.79 oranında artışla 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 415 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, FROTO, ARCLK
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 06 artarak (% 1.18 ) 1, 292