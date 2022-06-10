***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2022 23:01
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Akat Mah. Pelin Sk. Gazeteciler Sitesi no: 7 A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Akat Mah. Pelin Sk. Gazeteciler Sitesi no: 7 A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbul 0212 2941169 0 212 2941169
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZÜLABİDİN ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 3.529 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İHSAN SERKAN KAZANCIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BATUHAN AYKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036822
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,0956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0220
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1929
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.030,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0939
|17,0956
|% -0,13
|
|Euro
|17,9865
|18,0636
|% -1,06
|
|Sterlin
|21,0229
|21,1284
|% -1,68
|
|Frank
|17,2628
|17,3668
|% -1,01
|
|Riyal
|4,5517
|4,5745
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|23,59
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem