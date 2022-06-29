***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 23:33
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANIL ÖZGÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 15.11.2019 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İHSAN SERKAN KAZANCIK 01.03.2021 Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
SUMANİ GÜRLÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet 3.53 B Bağımsız Üye Değil
TUĞÇE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040193
BIST
17:592.402
En Yüksek
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|| -88,28
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|: 2.493
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|Önceki Kapanış
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2.402
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En Yüksek
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:5917,3454
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|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,4127
En Düşük
17,3368
17:59971,27
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 972,52
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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974,70
En Düşük
970,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6069
|16,6088
|% -0,18
|
|Euro
|17,2953
|17,3829
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,1081
|20,2089
|% -0,04
|
|Frank
|17,3570
|17,4616
|% -0,02
|
|Riyal
|4,4209
|4,4431
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,30
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.453
|6.645
|4,00
|
|Yarım
|3.158
|3.249
|2,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.624
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,14
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem