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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 20:16
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Akat Mah. Pelin Sk. 5. Gazeteciler Sitesi A6 / 4 Blok Villa: 7 Beşiktaş / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Akat Mah. Pelin Sk. 5. Gazeteciler Sitesi A6 / 4 Blok Villa: 7 Beşiktaş / İstanbul 0212 2941169 0 212 2941169

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ezgi Gizem KARADAĞ Yönetim Kurulu Üyesi 24.10.2022 0212 2941169 info@mmc-sanayi.com - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RESUL ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 19.10.2022 İcrada Görevli Evet 3.53 A Bağımsız Üye Değil
SUMANİ GÜRLÜK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 17.06.2022 İcrada Görevli Evet 3.53 B Bağımsız Üye Değil
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EMRE TETİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
TUĞÇE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İLKNUR TOPUZ Şirket Müdürü İş Adamı / İş Kadını - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073734


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Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,33 -0,04  
Gümüş Gr. 11,55 11,58 -0,01  
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