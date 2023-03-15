***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRESUL ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 19.10.2022 İcrada Görevli Evet A Bağımsız Üye DeğilEZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilEMRE TETİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilTUĞÇE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilALİ RIZA KİBRİTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 3.53 B Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125160BIST