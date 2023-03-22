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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2023 11:35
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.03.2023 İcrada Görevli 3.53 A Bağımsız Üye Değil
ALİ RIZA KİBRİTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.03.2023 İcrada Görevli Değil 3.53 B Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN SABİT DURLANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
EZGİ GİZEM KARADAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
EMRE TETİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.10.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126952


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Altın Gr. 1.189 1.190 2,16  
Cumhuriyet 8.040 8.161 -23,00  
Tam 8.046 8.126 2,00  
Yarım 3.945 3.976 0,00  
Çeyrek 1.972 1.988 0,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,43 0,02  
Gümüş Gr. 13,72 13,73 0,02  
B. Petrol 74,96 74,96 -0,36  
Seans Raporu 13:45
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