***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez mah.Kağıthane Cad.Dap vadi Y Ofis 5/55 Kağıthane - İstanbulYeni Şirket MerkeziFulya mah.Büyükdere Cad.Quasar Apt.No.76 D.155 Şişli-İstanbulDeğişiklik Tarihi15/01/2021AçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz toplanarak, Şirket merkez adresinin Fulya mah.Büyükdere Cad.Quasar Apt.No.76 D.155 Şişli-İstanbul adresine nakline, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin ikmaline karar vermiştir.Sayın Paysahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902749BIST