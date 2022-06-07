***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMaslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Blok n 3 İç Kapı n 79 Sarıyer / MaslakYeni Şirket MerkeziAkat Mah. Pelin Sk. 5. Gazeteciler Sitesi n 7 A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbulDeğişiklik Tarihi07/06/2022AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Şirket merkez adresinin Akat Mah. Pelin Sk. 5. Gazeteciler Sitesi n A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbul olarak değiştirilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035595BIST